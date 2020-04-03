Экономика

Волгоградские организации вошли в перечень системообразующих экономики России

Экономика 03.04.2020 19:22
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03.04.2020 19:22

 

Несколько волгоградских предприятий вошли в перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии будут отслеживать и в случае   необходимости решать вопрос о поддержке, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на INTERFAX.RU. Перечень из 646 позиций утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики. Из предприятий, работающих в Волгоградской области, в список вошли, в том числе, АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады», ООО «Тандер» ( торговая сеть «Магнит»), ООО «Тамерлан» (торговая сеть «Покупочка»), ОАО «Волгограднефтемаш». ИА «Высота 102» обратилось за комментарием к директору ООО «Тамерлан» Сергею Савонькину. 

«Сам факт включения организации в перечень системообразующих говорит об оценке правительством важности работы предприятий из разных сфер. Помимо всего, прочего продовольственное обеспечение населения не должно давать сбоев. Это, кстати, показали последние события – когда в экстренном порядке потребовалось удовлетворить возникший спрос на ту же гречку, и другие продукты и товары. Торговая сеть «Покупочка» среагировала мгновенно и сбоев не было. Сейчас есть сложности, связанные со сложившейся из-за пандемии ситуацией. В любом случае, мы целенаправленно работаем и отрадно, что  наши стратегические функции понимают на федеральном уровне», - сказал Сергей Александрович.

«Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития», - отмечает Интерфакс.

Наряду с организациями, специализирующимися на продовольственной, оборонной сфере, добыче нефти и газа, полезных ископаемых, обеспечении энергией, транспортных сообщениях и строительстве, в список системообразующих вошли также ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», ООО «Пепсико холдинг», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Макдональдс».

 

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