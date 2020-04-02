



Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов подтвердил частичные случаи увольнения медработников из клинической больницы №3 после того, как здесь были развернуты койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Как сообщил Николай Николаевич ИА «Высота 102», увольнения не носят массового характера. По словам заместителя председателя комитета здравоохранения, это связано с пенсионным возрастом некоторых медработников, которые находятся в группе риска в условиях распространения коронавирусной инфекции, кроме того, работают с особыми пациентами. Напомним, в клинической больнице №3 недавно был развернут провизорный госпиталь для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, а также с подозрением на коронавирусную инфекцию. По данным администрации области, в последнее время в больницу трудоустроились 23 медработника из разных учреждений региона.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что медперсонал больницы №3 массово написал заявления об увольнении в связи с отсутствием средств защиты и доплат за работу в опасных условиях. Николай Алимов признал, что за такую работу и врачи, и медперсонал должны получать доплаты, однако размер таких доплат власти пока сообщить не могут, соответствующий порядок разрабатывается. Выплаты начнутся в ближайшее время. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», правительство выделило средства регионам на стимулирование работы медработников, а также сотрудников Роспотребнадзора, работающих по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также по организации медпомощи таким больным.



