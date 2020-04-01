



Помощь экономике Волгоградской области, в которой с 1 апреля введен режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, обсудил сегодня губернатор Андрей Бочаров с руководством регионального УФНС, ведущих финансовых институтов региона, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Глава региона, который, к слову, единственный на встрече был без маски, сообщил, что в условиях некой неопределенности сегодня все несут определенные риски, в том числе и банковская система. "Нам важно максимально сохранить все возможные силы, ресурсы и при нормализации ситуации оперативно восстановить экономическую активность в Волгоградской области и нарастить ее. А для этого, во-первых, необходимо сохранять взаимное доверие. Во-вторых, поддержать тех, кому сейчас по-настоящему трудно. В-третьих, продолжить реализацию проектов развития. И, конечно, при этом минимизировать риски и потери для реального сектора экономики", - сказал Бочаров.

Так, по каждому направлению в дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе прорабатываются собственные механизмы. Глава региона сообщил, что представлен первый региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса общим объемом 4 миллиарда рублей - разрабатывается второй с учетом поступивших предложений по социально-ориентированным предприятиям, с упором на инвестиционную поддержку бизнеса.

"На уровне Центробанка России и наших крупных банков уже проработаны меры поддержки жителей из числа потребителей банковских услуг, малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики. Прошу вас активнее внедрять эти меры, широко и оперативно информировать о новых возможностях. Применять в работе с клиентами исключительно адресный подход. Осознанно идти на послабления, рассрочку обязательств и другие меры — при восстановлении социально-экономической активности такие меры окупятся вдвойне", — попросил участников встречи Андрей Бочаров.

Глава региона также рассмотрел с участниками совещания вопросы практической реализации налоговых решений для бизнеса: на федеральном и региональном уровне созданы ситуационные центры для работы с налогоплательщиками, позволяющие выстроить прямую коммуникацию. "Обращаю внимание областной налоговой службы на необходимость применение индивидуального, адресного подхода к каждому налогоплательщику", — сделал акцент Андрей Бочаров.



