Не одни дома: в Волгоградской области огородили детские площадки





В Волгограде и других городах региона закрыли доступ на детские и спортивные площадки, расположенные во дворах домов и скверах. Как сообщает ИА «Высота 102», сделано это в целях недопущения распространения коронавируса и контактов взрослых и детей.





Дети, как и их родители, с сегодняшнего дня должны самоизолироваться и проводить время дома вместе со взрослыми согласно введенным дополнительным мерам, введенным в регионе.





Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области остановлена работа общественного транспорта. Жители могут посещать только магазины, аптеки и гулять с домашними животными.



