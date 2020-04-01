Общество

Не одни дома: в Волгоградской области огородили детские площадки

Общество 01.04.2020 10:42
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01.04.2020 10:42


В Волгограде и других городах региона закрыли доступ на детские и спортивные площадки, расположенные во дворах домов и скверах. Как сообщает ИА «Высота 102», сделано это в целях недопущения распространения коронавируса и контактов взрослых и детей.

Дети, как и их родители, с сегодняшнего дня должны самоизолироваться и проводить время дома вместе со взрослыми  согласно введенным дополнительным мерам, введенным в регионе. 

Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области остановлена работа общественного транспорта. Жители могут посещать только магазины, аптеки и гулять с домашними животными. 

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