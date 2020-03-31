Волгоградских дачников вывезут с острова Сарпинский





Городские власти организуют речной маршрут на Культбазу, чтобы вывезти дачников, которые находятся там в настоящее время, сообщает ИА "Высота 102". Об этом рассказал сегодня на брифинге для журналистов заместитель главы Волгограда Сергей Разумный. «Завтрашний маршрут будет организован только на вывоз. У дачников есть возможность вернуться в Волгоград», - уточнил он.

Напомним, в рамках новых ограничительных мер региональные власти приняли решение о приостановке работы речных маршрутов с 1 апреля. Исключение сделано только для жителей острова Сарпинский. Речной маршрут «Руднева-Сарпинский» будет функционировать только два раза в день – утром и вечером. Пустят на теплоход только жителей с местной пропиской.



