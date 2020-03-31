В Волгоградской области двое наркосбытчиков торговали «синтетикой» на широкую ногу





Канал сбыта синтетических наркотиков выявили полицейские в Камышине. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, с декабря 2019 года по март 2020 года 41-летний местный житель и его 39-летний знакомый осуществляли незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет путем закладок в тайниках на территории Камышина.

Они вели торговлю наркотиками через различные мессенджеры и интернет-каналы, не вступая в личные контакты с потребителями. Мелкооптовые партии и разовые дозы они оставляли в тайниках - «закладках», координаты которых сообщались посредством зашифрованных сообщений. Денежные средства от потребителей поступали на счета банковских карт, оформленных на подставных лиц.





В ходе обысков в гараже и автомобиле подозреваемых, а также в местах, так называемых, закладок было изъято более 800 разовых доз синтетического наркотика.

Следственным отделом МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет) организованной группой, в крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Они взяты под стражу.



