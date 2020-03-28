Общество

В Волгограде ради самоизоляции отменяют льготный проезд на общественном транспорте

Общество 28.03.2020 17:01
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28.03.2020 17:01


С понедельника в Волгограде приостанавливается действие льготных проездных билетов. Такое решение принял городской оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, данная мера принимается для защиты здоровья горожан, поскольку практически все льготники входят в особую группу риска (дети, пожилые люди, лица с ослабленным здоровьем и пониженным иммунитетом, члены многодетных семей). Основные рекомендации для данной категории граждан: самоизоляция, отказ от посещения мест с массовым пребыванием людей и максимальное ограничение перемещений по городу.
Ранее на этой неделе аналогичные меры ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и других регионах страны. По тем же причинам с 30 марта все муниципальные маршруты Волгограда будут работать в сокращенном режиме – до 20.00.
Следующая неделя в России по решению президента Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля является нерабочей. С сегодняшнего дня в Волгоградской области приостановлено проведение массовых мероприятий, прекратили работу торговые центры, общепиты и другие объекты.

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