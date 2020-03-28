Общество 28.03.2020 17:01
0
28.03.2020 17:01
С понедельника в Волгограде приостанавливается действие льготных проездных билетов. Такое решение принял городской оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, данная мера принимается для защиты здоровья горожан, поскольку практически все льготники входят в особую группу риска (дети, пожилые люди, лица с ослабленным здоровьем и пониженным иммунитетом, члены многодетных семей). Основные рекомендации для данной категории граждан: самоизоляция, отказ от посещения мест с массовым пребыванием людей и максимальное ограничение перемещений по городу.
Ранее на этой неделе аналогичные меры ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и других регионах страны. По тем же причинам с 30 марта все муниципальные маршруты Волгограда будут работать в сокращенном режиме – до 20.00.
Следующая неделя в России по решению президента Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля является нерабочей. С сегодняшнего дня в Волгоградской области приостановлено проведение массовых мероприятий, прекратили работу торговые центры, общепиты и другие объекты.
Реклама
В Волгограде резко подорожало народное средство от коронавируса28.03.2020 16:22
Общество 28.03.2020 16:22
В волгоградских магазинах и общепитах еле теплится жизнь28.03.2020 14:47
Общество 28.03.2020 14:47
Сбербанк присоединится к экологической акции «Час Земли»28.03.2020 12:33
Общество 28.03.2020 12:33
Жителям Волгоградской области предложили не ходить в церковь28.03.2020 11:59
Общество 28.03.2020 11:59
В Волгограде место для митингов сделают эстетически привлекательным28.03.2020 11:31
Общество 28.03.2020 11:31
В Волгоградской области увеличилось количество госпитализированных детей из-за подозрения на коронавирус28.03.2020 11:14
Общество 28.03.2020 11:14
Роспотребнадзор рекомендует родителям не выходить с малышами на детские площадки28.03.2020 10:37
Общество 28.03.2020 10:37
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства28.03.2020 09:29
Общество 28.03.2020 09:29
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чище27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайн27.03.2020 16:36
Общество 27.03.2020 16:36
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню Победы27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю27.03.2020 15:34
Общество 27.03.2020 15:34
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работы27.03.2020 13:14
Общество 27.03.2020 13:14
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.0027.03.2020 12:25
Общество 27.03.2020 12:25
Реклама