Общество

В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников Волгограда

Общество 27.03.2020 12:01
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27.03.2020 12:01


В департаменте образования администрации Волгограда разъяснили, как родители школьников смогут получить бесплатные продуктовые наборы. Изменения в Порядок организации питания детей на время дистанционного обучения сегодня приняла Волгоградская городская дума, сообщает ИА «Высота 102».
Руководитель профильного департамента мэрии Ирина Радченко пояснила, что набор продуктов будет разный в зависимости от стоимости питания для различных категорий учащихся. Часть школьников питается за 40 или 65 рублей, для подопечных интернатных учреждений в зависимости от кратности питания стоимость составляет 110 и 160 рублей. 
На «гуманитарную помощь» с 6 апреля, когда закончатся каникулы и начнется дистанционное обучение, смогут рассчитывать первоклассники, дети из малообеспеченных и многодетных семей, состоящие на учете у фтизиатра, школьники с ограниченным здоровьем, инвалиды, а также учащиеся образовательных учреждений интернатного типа. Всего – чуть более 27 тысяч человек.  
В продуктовые корзины,  по словам Ирины Радченко, войдут крупы, печенье, соки, сахар. В расширенные наборы дополнительно положат, к примеру, сгущенное молоко и растительное масло. «Думаю, в любой семье данные продукты станут хорошим подспорьем, когда дети целый день находятся дома», - добавила руководитель департамента по образованию.
Организаторы питания будут доставлять продукты в школы. Графики получения наборов, которые будут выдавать раз в неделю, составят классные руководители и сообщат о них семьям детей в родительских чатах.

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