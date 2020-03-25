Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергии





Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. Депутат Волгоградской областной Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин поздравляет работников культуры и ветеранов отрасли.

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Сохранение и приумножение богатейшего культурного наследия нашего края, нашей страны, воспитание в человеке чувства прекрасного – это благородное призвание, которому вы непрестанно следуете.

Волгоградская область – регион с уникальными культурными традициями и творческим потенциалом. На наших творческих площадках проводятся фестивали, концерты, конкурсы, открываются выставки, выступают мастера искусства всероссийского значения. Мы искренне радуемся вашим достижениям, гордимся победам наших исполнителей и творческих коллективов на международных и общероссийских конкурсах. Примите слова искренней признательности за преданность своему делу, увлеченность, талант и мастерство, с которым вы несете красоту, добро и созидание в этот мир.

Пусть всем вашим проектам сопутствует вдохновение, творческая энергия и удача! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений!







