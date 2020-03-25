Общество

Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергии

Общество 25.03.2020 17:33
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25.03.2020 17:33


Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. Депутат Волгоградской областной Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин поздравляет работников культуры и ветеранов отрасли. 
Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Сохранение и приумножение богатейшего культурного наследия нашего края, нашей страны, воспитание в человеке чувства прекрасного – это благородное призвание, которому вы непрестанно следуете.
Волгоградская область – регион с уникальными культурными традициями и творческим потенциалом. На наших творческих площадках проводятся фестивали, концерты, конкурсы, открываются выставки, выступают мастера искусства всероссийского значения. Мы искренне радуемся вашим достижениям, гордимся победам наших исполнителей и творческих коллективов на международных и общероссийских конкурсах. Примите слова искренней признательности за преданность своему делу, увлеченность, талант и мастерство, с которым вы несете красоту, добро и созидание в этот мир.
Пусть всем вашим проектам сопутствует вдохновение, творческая энергия и удача! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений!


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