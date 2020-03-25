В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейским





Прощание с погибшим во время несения службы старшим сержантом полиции Владимиром Тафинцевым проходит сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в ритуальный зал на улице Землячки пришли коллеги. Полицейский отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области Владимир Тафинцев был убит 23 марта матерым рецидивистом Андреем Петренко, находившимся под влиянием наркотиков. Старший сержант нес службу на КПП у здания УБЭПи ПК. По данным регионального Главка МВД, в роковой день к Владимиру Тафинцеву подбежала женщина. Она сообщила, что ее преследует вооруженный мужчина, который требует отдать ювелирные украшения. Увидев полицейского, злоумышленник попытался скрыться, однако Владимир Тафинцев задержал его. В этот момент Петренко неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции. У Владимира Тафинцева остались жена и полуторогодовалая дочь.

Старшего сержанта полиции похоронят с воинскими почестями на кладбище в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Министр внутренних дел внес представление президенту о награждении Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно).



