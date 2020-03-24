Общество

8 банковских услуг, которые можно получить, не выходя из дома

Общество 24.03.2020 14:41 Новости компаний
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24.03.2020 14:41 Новости компаний



Сегодня практически все банковские услуги можно осуществить с телефона, пожалуй, кроме одного — получения наличных. О том, какие услуги и сервисы Сбербанка можно получить из дома ИА «Высота 102» рассказали эксперты Поволжского банка Сбербанка.

Оплата услуг ЖКХ 
Один из самых быстрых способов оплаты услуг ЖКХ через сервисы Сбербанка — отсканировать QR-код на квитанции. Если вы клиент банка, то для оплаты счета нужно открыть на смартфоне приложение «Сбербанк Онлайн», нажмите «Сканировать QR-код» на главном экране и наведите камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами — вам останется только подтвердить оплату. 
Также можно подключить услугу «Автоплатеж». С ней можно оплачивать практически все жилищно-коммунальные услуги – квартплату, электроэнергию, газ, воду, отопление, городской телефон, домашний интернет, охрану, домофон. Подключение самой услуги — бесплатно. Более того, комиссия при осуществлении платежа в этом случае будет меньше, чем при оплате в отделении Сбербанка.

Получение потребительского кредита
Чтобы подать заявку на кредит в «Сбербанк Онлайн», зайдите в раздел «Кредиты» в верхнем меню.Нажмите «Взять кредит в Сбербанке». Откроется форма для выбора параметров кредита. Выберите подходящие вам параметры, в том числе сумму и срок кредита. 
Обратите внимание: процентная ставка и ежемесячный платеж рассчитываются автоматически. Рядом с суммой ежемесячного платежа указан график погашения кредита. Выберите удобный для вас офис обслуживания и нажмите кнопку «Оформить кредит». Подтвердите заявку на кредит СМС-паролем и заполните все поля анкеты. После заполнения анкеты станет активной кнопка «Отправить заявку». Вы можете отправить заявку на рассмотрение сразу или сохранить её, чтобы отправить позже. Отложенная заявка будет в статусе «Черновик» — вы сможете найти её в разделе «Кредиты».

Оплата кредита онлайн
В Сбербанке отмечают, то проще всего оплачивать кредиты в «Сбербанк Онлайн»: переведите нужную сумму на счёт, который вам открыли в банке при выдаче кредита. Регулярный платёж также может быть списан автоматически с другого вашего счёта, например, зарплатной карты. 
Более того, в «Сбербанк Онлайн» есть возможность совершать досрочный платеж по кредиту. Погашать кредит досрочно можно частями (частичное погашение) или полностью одной суммой (полное погашение).
А чтобы оплатить кредит в другом банке, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в строке поиска введите название банка → «Погашение кредита / пополнение счёта».

Получение выплат АСВ
У вкладчика банка, входящего в систему страхования вкладов, автоматически возникает право на возмещение сумм на вкладах и счетах, если банк прекратил или приостановил работу.Теперь страховые выплаты по вкладам АО «Связной банк» и АО «НВКбанк» можно получить онлайн через личный кабинет «Сбербанк Онлайн» или мобильное приложение на платформе Android. Найдите раздел «Страховые выплаты по вкладам», нажмите «Получить» и выберите счёт для зачисления.

Перевыпуск карты
Если карта потерялась, заявку на перевыпуск также можно оформить онлайн. В «Сбербанк Онлайн» можно указать, в каком офисе Сбербанка вам будет предпочтительнее забрать карту после ее изготовления.

Активация банковской карты
Если банк уже выпустил для вас карту, то не обязательно иди за ней в офис Сбербанка. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» вы сможете активировать ее дистанционно. После этого вы можете пользоваться вашей картой без наличия «пластика», забрать готовую карту в банке можно будет в течение трех месяцев. 

Смена ПИН-кода
Если забыли ПИН-код, заказывать новую картуне нужно: придумайте новый ПИН и установите егов «Сбербанк Онлайн».Вы можете сменить ПИН-код по любой своей карте —зарплатной, кредитной, корпоративной и даже Digital.

Открытие индивидуального пенсионного плана НПФ Сбербанка
Клиенты Сбербанка могут начать инвестировать в свою будущую пенсию также не выходя из дома — в «Сбербанк Онлайн». В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу заключение договора занимает не более трех минут. Также клиенты могут пополнять свой пенсионный счет онлайн, подключить при желании автоплатеж, а также отслеживать в «Сбербанк Онлайн» сумму накоплений и начисляемый инвестиционный доход.
Фото ru.freepik.com


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