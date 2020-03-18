



В молодежном парламенте Волгоградской области разгорелся скандал из-за федерального конкурса «Лидеры России. Политика». Участие в состязании принимают сразу несколько юных законодателей, но общественная структура решила поддержать не своих подопечных, а состоявшегося политика – депутата Волгоградской облдумы Алексея Волоцкова. Как председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму осенью прошлого года он участвовал в формировании этого объединения.

Накануне на странице молодежного парламента в Инстаграм опубликовали пост с просьбой проголосовать за Волоцкова на сайте «Лидеры России. Политика». Для прохождения первого дистанционного этапа соревнования его участникам срочно нужны голоса. При этом голосование проходит при помощи портала «Государственных услуг», поэтому выразить симпатию можно только один раз и только одному конкурсанту.





Участники сейчас бьются за каждый голос – в прямом смысле того слова. Поэтому некоторым молодым парламентариям, по всей видимости, стало обидно за продвижение не своих ребят, а матерого политика. За звание политического лидера страны борются как минимум четверо молодых парламентариев, среди которых и помощник депутата Волоцкова Анастасия Гурова.

В комментариях под постом Инстаграме моментально стали появляться комментарии с критикой и оскорблениями в адрес членов молодежного парламента. «Уберите это позорище – не позорьтесь!», - это самый «невинный» из оставленных подписчиками отзывов. Впрочем, отрицательные комментарии впоследствии исчезли со страницы молодежного парламента. Как рассказали информагентству сами юные законодатели на условиях анонимности, перепалка продолжилась в закрытом чате парламента, где его участники не стеснялись в выражениях.

Конкурс «Лидеры России», между тем, позиционируется как социальный лифт и возможность делающим первые шаги в политике построить успешную карьеру. Главный приз соревнования - участие в совместной образовательной программе Мастерской управления «Сенеж» и Высшей школы государственного управления. Суть претензий начинающих политиков в том, что их в очередной раз «использовали», «нагнули» и дали понять, что они – технические участники, а «звезды» здесь – совсем другие лица.





Кто персонально принял решение в молодежном парламенте поддержать депутата Волоцкова - неизвестно. Возглавляет общественное объединение Роман Романчев, который является помощником другого участника «Лидеров России», депутата гордумы Андрея Гимбатова. По какой-то причине парень решил, что в особом покровительстве нуждается конкурент его босса.

Молодежный парламент Волгоградской области не впервые оказывается в центре скандала. Общественность зачастую узнает об этой структуре именно благодаря нелицеприятным историям, а не толковым законодательным инициативам.

Самый громкий из скандалов связан с именем Рената Булатова, бывшего члена МП ВО. В ноябре 2018 года суд признал его виновным в гибели семьи из четырех человек. Активист партии власти Булатов стал виновником смертельного ДТП. Только спустя несколько месяцев после вынесения судебного приговора областная дума исключила осужденного из состава молодежного парламента.

Претензии к молодежному парламенту публично высказывали и первые лица «Единой России» в регионе. Весной прошлого года секретарь реготделения партии Сергей Горняков заявлял, что парламент работает словно «в подводной лодке», поскольку о его работе мало что известно.

Молодежный парламент Волгоградской области состоит из 40 человек, первую половину из которых назначают партии, другую – по конкурсу. На протяжении многих лет в эту структуру «по традиции» попадали, в том числе, родственники местных политиков. Последний созыв не стал исключением. Так, в молодые парламентарии выбился сын бывшего главы Руднянского района, а ныне председателя областного комитета по делам территориальных образований Михаила Битюцкого. Есть среди членов МП ВО, к примеру, как бывшие жены, так и нынешние возлюбленные депутатов-единороссов городской думы. Многие из ребят являются помощниками законотворцев или детьми их приятелей или бизнес-партнеров.



