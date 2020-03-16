В Волгоградской области школьников отправляют на каникулы





С 21 марта все школы Волгоградской области уйдут на каникулы. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня заместитель губернатора Зина Мержоева. По ее словам, такое решение принято в целях предупреждения и профилактики нового коронавируса. О том, сколько продлятся каникулы, не сообщается.

С сегодняшнего дня, уточнила замгубернатора, во всех образовательных организациях региона вводится режим свободного посещения по заявлению родителей. Для каждого ребенка будет составлен индивидуальный план, программа обучения. Для этого в регионе есть все ресурсы электронных систем: это и "Сетевой город", и Российская электронная школа, электронная почта, чаты — площадок достаточно, поэтому родителям не нужно переживать. Будет обеспечено полное взаимодействие учреждений с учащимися и родителями.

"Что касается контрольных, то за это также не нужно переживать: в рамках учебного плана учителя определятся с периодом их проведения. Сейчас самое главное для нас — это здоровье детей. Наши мероприятия распространяются и на негосударственные образовательные организации. Что касается олимпиад и прочих подобных мероприятий, то сейчас по этому вопросу мы на связи с федеральным министерством — ждем рекомендаций", - сказала Мержоева.

Она уточнила, что массовые мероприятия в детских садах, школах, на период профилактических мер должны быть отменены. Кроме того, образовательные учреждения необходимо обеспечить бактерицидными облучателями.

Напомним, что в России выявлено 63 человека, заболевших коронавирусом. Из них инфекция была зарегистрирована у 60 россиян, у двух граждан Китая и одного гражданина Италии. В Волгоградской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нет. Однако с сегодняшнего дня в регионе введен режим повышенной готовности в целях минимизации рисков возникновения и распространения этого вируса.