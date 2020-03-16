Волгоградский вуз до конца апреля закрывается для студентов

Общество 16.03.2020 14:10
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16.03.2020 14:10
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете с завтрашнего дня переходят на новую форму обучения студентов вне места нахождения вуза. Учебный процесс будет проходить с применением образовательных электронных программ и дистанционных образовательных технологий по 30 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в образовательном учреждении, делается это во исполнении приказа Минобрнауки РФ в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того на особый контроль взята реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
В соответствии с постановлением губернатора Волгоградской области в вузе максимально сокращено количество массовых мероприятий. Ранее, напомним, о переходе на дистанционную форму обучения заявили в ВолГУ. В Волгоградской академии физической культуры также заявили, что в вузе готовят приказ о переводе студентов на удаленное обучение.
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