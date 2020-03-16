На рынке в Волгограде изъяли 4 километра «запрещенки»





Свыше 4 километров запрещенных лесковых сетей и раколовки изъяли полицейские на рынке по улице Историческая в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, проверочные рейды оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону совместно с представителями Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистами Росрыболовства прошли накануне в рамках оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием "Путина".





При проверке в трех торговых точках были зафиксированы факты продажи запрещенных орудий лова. В отношении предпринимателей составлены административные материалы по ст. 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Санкция статьи предусматривает наложение крупного денежного штрафа. В отношении нарушителей проводится доследственная проверка по наличию в их действиях уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ – "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", а также ст. 175 УК РФ – "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".





Напомним, что операция "Путина" стартовала в регионе 13 марта. Рейды уже прошли на рынке на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе, где было изъято из продажи 1,2 тонны сомнительной рыбной продукции.



