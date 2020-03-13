Общество

В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинками

Общество 13.03.2020 17:52
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13.03.2020 17:52


850 тысяч рублей потратит ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» на сопровождение и охрану своих сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, договор с ЧОП рассчитан на календарный год. Час работы телохранителя оценен в 179 рублей.
Охранники обязаны оберегать жизнь, здоровье сотрудников, имущество предприятия, пресекать попытки кражи, грабежа и разбойного нападения. Дата, время и маршрут сопровождения определяет заказчик и сообщает о предстоящем выезде «конвоирам» - не позднее, чем за 48 часов. Защитники газовиков должны при себе иметь наручники и резиновые палки. Оба вида изделий при этом должны быть отечественного производства.
Как стало известно информагентству, секьюрити понадобились не топ-менеджерам «дочки» Газпрома, а рядовым ее сотрудникам. Речь идет о контролерах газового хозяйства, у которых периодически возникают конфликты при посещении абонентов-должников и несознательных граждан, которые незаконно врезают свои домовладения в газопроводы. Такие граждане нередко проявляют агрессию, бросаются с кулаками на незваных гостей и даже спускают на них собак. Присутствие экипированных и вооруженных дубинками охранников призвано сдержать эмоции враждебно настроенных жителей.

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