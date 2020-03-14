Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиля





Футбольный клуб «Ротор» нашел продавца автомобиля стоимостью почти в 2 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте госзаказов. Поставщиком дорогого авто станет ООО «Стелла». Именно эта компания собиралась продать «Тойоту Камри» функционерам из государственного учреждения до того, как волгоградское УФАС аннулировало закупку. «Стелла» стала единственным участником запроса котировок, предложив чуть меньшую цену от начальной – 1 миллион 930 тысяч рублей вместо 1 миллиона 978 тысяч рублей.

Напомним, антимонопольный орган нашел нарушения закона о конкуренции при размещении ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» заказа на оказание услуг по покупке легкового автомобиля на том основании, что заказчик включил фирменное в техническую документацию конкретную марку машины, а не эквивалент. Руководство клуба на заседании комиссии УФАС объяснило это тем, что волгоградская команда стремится в премьер-лигу, а потому и автомобиль должен выглядеть соответствующим предполагаемому статусу. Однако эти аргументы не убедили комиссию антимонопольного органа. В день отмены закупки руководство спортивного клуба вновь разместило заказ на приобретение авто, убрав из технической документации название марки «Тойота Камри», а также ряд требований, в частности, наличие крепления для детского кресла.

Автомобиль какой именно марки приобрел «Ротор» со второго раза, станет известно после публикации контракта.



