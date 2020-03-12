Расследования

Под Волгоградом зачинщику драки в баре дали год строгого режима

Расследования 12.03.2020 14:19
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12.03.2020 14:19


Хамзат Куриев, устроивший год назад драку в баре, признан Волжским городским судом виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Куриева приговорили к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.
Установлено, что ночью 11 февраля 2017 года Куриев и его знакомый, находясь в помещении бара "КЭШ13" в Волжском, подошли к ранее незнакомой девушке и начали ее оскорблять. За нее вступился приятель, завязалась драка. В результате защитника девушки избили и сломали ему челюсть.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. В отношении знакомого Куриева уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

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