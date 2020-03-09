Бродячие собаки напали на ребенка в селе под Волгоградом

Общество 09.03.2020 16:02
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09.03.2020 16:02
О нападении собак на ребенка ИА «Высота 102» сообщила жительница села Орловка Городищенского района Волгоградской области. «8 марта наша 12-летняя внучка ехала днем по улице на велосипеде. На нее кинулись две собаки и покусали ее. Сельская администрация знает о проблеме с бродячими собаками, но мер никаких не принимает», - рассказал Галина Крылова. По мнению местных жителей, вопрос сейчас стоит очень остро. «Детей в селе много, отдельные улицы находятся далеко от школы, малыши идут мимо стаи, быть беде еще не однажды», - беспокоятся родственники пострадавшей девочки.
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