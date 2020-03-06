В Волгограде нерасторопной УК выставили огромный штраф за сосульки

Общество 06.03.2020 15:36
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06.03.2020 15:36
Штраф в 250 000 рублей назначен ООО "УК Жилищный Стандарт" в Волгограде за нарушение лицензионных требований по своевременной уборке придомовой территории и очистке кровель многоквартирных домов в зимний период. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в госжилинспекции Волгоградской области, 10 февраля текущего года в ходе осмотра придомовой территории многоквартирных домов №№ 49, 62 в пос. им. Саши Чекалина, находящихся в управлении данной УК, было установлено наличие снега на внутридворовых проездах и дорожках к подъездам. На карнизных свесах кровли дома № 49 зафиксировали снежно-ледяные образования (сосульки).
На момент проведения осмотра работы по уборке придомовой территории и очистке кровли управляющей организацией не проводились. Доказательства их выполнения в инспекцию не были представлены и после окончания контрольных мероприятий.
По факту бездействия в отношении управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения вынесено постановление об административном штрафе.
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