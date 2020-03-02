Под Волгоградом двое охранников ЧОП с пистолетом напали на отдыхающих

Происшествия 02.03.2020 13:18
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02.03.2020 13:18
Двое охранников частной охранной организации Волжского задержаны по подозрению в разбое, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.
Задержанные подозреваются в том, что под угрозой предмета, похожего на пистолет, они похитили у двух волжан в Среднеахтубинском районе денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль "ВАЗ-2114". Потерпевшие обратились в полицию в заявлением, где указали, что лишились имущества, когда находились возле водоема вблизи поселка Киляковка. К ним на автомашине, имевшей цветографическую раскраску ЧОПа, подъехали двое мужчин в форме охранников. Угрожая оружием они совершили разбой и уехали.
Сотрудники госавтоинспекции установили местонахождение похищенного автомобиля, который находился в одном из дворов Среднеахтубинского района. Затем были задержаны и подозреваемые в совершении разбойного нападения. Охранники частной фирмы рассказали, что проезжая мимо водоема, они увидели двух мужчин и решили остановиться и проверить их на причастность к незаконному обороту наркотиков. Находясь в форме охранников, угрожая пистолетом и привлечением к уголовной ответственности за хранение наркотиков, они похитили у потерпевших мобильные телефоны, денежные средства и автомобиль. Машину они пытались сдать в ломбард, но их не устроила цена, поэтому они бросили "ВАЗ-2114" в одном из дворов. В ходе проведенных полицейскими досмотров и обысков все похищенное имущество было изъято.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
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