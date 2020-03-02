Газоны в ЦПКиО в Волгограде обезопасили колючей проволокой

Общество 02.03.2020 12:06
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02.03.2020 12:06
Радикально к охране газонов подошли благоустроители ЦПКиО. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане с недоумением взирают на растянутые по периметру мотки колючей проволоки и рассуждают об уместности такого зловещего ограждения. «Конечно, люди у нас разные - могут испортить траву и все, что угодно, но ведь колючая проволока небезопасна для детей и животных», - возмущается пенсионерка Валентина Васильевна. «Что подумают гости города о Волгограде, если такое увидят? Что газоны у нас как режимные объекты? Парк особого режима получается», - переживает молодая мама Алла, которая вышла погулять с дочкой в парк.
Примечательно, что колючая проволока не является препятствием для бездомных собак, которые с удовольствием проводят время на травке.
Напомним, в 2017 году территория Центрального парка культуры и отдыха площадью в 23 га была передана на 39 лет в концессию ООО «Парк».
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