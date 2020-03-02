В Волгоградской области сняли автомобиль с газовой трубы

Происшествия 02.03.2020 10:50
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02.03.2020 10:50
Только чудом не закончилось трагедией необычное ДТП, случившееся в рабочем поселке Городище. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, накануне в 17-00 час. 52-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Калина», двигаясь по ул. Баррикадной в р.п. Городище в сторону ул. Пушкина, напротив дома № 62 не справился с управлением. В результате машина налетела на забор частного домовладения и газовую трубу. В результате ДТП водитель с травмой головы госпитализирован.
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