Волгоградцы спешат на сжигание огромного чучела Масленицы





Многолюдно сегодня на площадке у музея «Россия - моя история» в Волгограде, где проходят общегородские проводы зимы. Как сообщает ИА «Высота 102», сотни горожан участвуют в народных забавах, вкушают блины и занимают места, чтобы посмотреть на то, как ярко будет гореть 14-метровое чучело Масленицы.





Нарядная кукла стоит чуть поодаль от основной площадки, она огорожена. Почти все готово для главного действа – сжигания чучела, которое запланировано на 16:00 по местному времени.

В центре города сегодня много гуляющих - погода располагает.





Напомним, что для одежды огромного чучела было использовано свыше 700 квадратных метров разноцветной ткани. В руках у куклы впервые появился символ уходящей зимы – снежинка. Особое внимание в этом году рабочие предприятия уделили росписи лица чучела - черты лица прорисовывают масляными красками, а ресницы для куклы сделали из отработанных щеток, используемых для очистки улично-дорожной сети. Отметим, что в этом году чучело Масленицы побило рекорд по высоте. В 2019 году кукла была ниже на один метр.







