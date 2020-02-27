Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимости

Общество 27.02.2020 14:10
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27.02.2020 14:10
Факт наличия судимости за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью стал причиной увольнения директора муниципального казенного учреждения "Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Царицынского сельского поселения" Городищенского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В надзорном ведомстве пояснили, что согласно законодательству лица, имеющие судимость за совершение преступлений против личности, не допускаются к деятельности в сфере культуры и искусства с участием несовершеннолетних. При этом в исключительных случаях лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к подобной деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
Однако работник при трудоустройстве не сообщил работодателю о наличии судимости, соответствующее согласие комиссии по делам несовершеннолетних Волгоградской области о возможности занятия профессиональной деятельности с несовершеннолетними при наличии судимости отсутствовало.
По итогам проверки прокуратурой Городищенского района было внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с ранее судимым руководителем учреждения культуры расторгнут.
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