Общество

Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимости

Общество 27.02.2020 14:10
0
27.02.2020 14:10


Факт наличия судимости за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью стал причиной увольнения директора муниципального казенного учреждения "Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения Царицынского сельского поселения" Городищенского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В надзорном ведомстве пояснили, что согласно законодательству лица, имеющие судимость за совершение преступлений против личности, не допускаются к деятельности в сфере культуры и искусства с участием несовершеннолетних. При этом в исключительных случаях лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к подобной деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
Однако работник при трудоустройстве не сообщил работодателю о наличии судимости, соответствующее согласие комиссии по делам несовершеннолетних Волгоградской области о возможности занятия профессиональной деятельности с несовершеннолетними при наличии судимости отсутствовало.
По итогам проверки прокуратурой Городищенского района было внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого трудовой договор с ранее судимым руководителем учреждения культуры расторгнут.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
27.02.2020 16:32
Общество 27.02.2020 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.02.2020 15:22
Общество 27.02.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 10:38
Общество 27.02.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 09:50
Общество 27.02.2020 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2020 09:25
Общество 27.02.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 19:01
Общество 26.02.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 16:15
Общество 26.02.2020 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 16:07
Общество 26.02.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 12:37
Общество 26.02.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 12:23
Общество 26.02.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2020 11:10
Общество 26.02.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 17:43
Общество 25.02.2020 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 16:02
Общество 25.02.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 14:51
Общество 25.02.2020 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2020 13:00
Общество 25.02.2020 13:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:11
В Волгограде кредиторы решились на продажу недостроенной к ЧМ-2018 гостиницыСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде при поддержке УФСБ стартовали соревнования ЮФО по кикбоксингуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Участница бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» выиграла в лотерею миллион рублейСмотреть фотографии
16:00
«Ростелеком Контакт-центр» увеличит количество надомных операторовСмотреть фотографии
15:22
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области освобожден от исполнения обязанностейСмотреть фотографии
15:04
Бывший сварщик готов пощадить фирму депутата гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области вычислили коэффициенты рождаемости и «смерти» предприятийСмотреть фотографии
14:10
Под Волгоградом директора учреждения культуры уволили из-за скрытой судимостиСмотреть фотографии
13:41
Это провал: ЕР публично "высекла" главу Суровикинского района Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
«Ростелеком» бесплатно предоставит услуги стационарной телефонной связи ветеранам войны и блокадникамСмотреть фотографии
12:34
Три человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде единороссы дали старт подготовке к осенним выборамСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом экс-полицейский идет под суд за легализацию 119 иностранцевСмотреть фотографии
11:37
Волгоградский депутат встал стеной за город-герой накануне принятия поправок в Конституцию РФСмотреть фотографии
10:59
Были оба пьяны: в Волгограде водителя осудили за наезд на пешеходаСмотреть фотографии
10:38
Прокуратура Волгоградской области защитила права больных муковисцидозомСмотреть фотографии
10:33
Слава Полунин: «Делай только то, от чего внутри дзинькает!»Смотреть фотографии
10:22
Серьезное вечернее ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде легковушка влетела в забор, пострадали женщина и двое детейСмотреть фотографии
09:50
В плену бездорожья: жители улицы Московской в поселке Волгоградской области живут совсем не по-московскиСмотреть фотографии
09:35
Сельский Дом культуры в Волгоградской области озадачили на 12 месяцевСмотреть фотографии
09:25
«Прыгнули из окна»: в Волгоградской области осталась без крова семья, воспитавшая 19 приемных детейСмотреть фотографии
09:09
Регоператору Волгоградской области припомнили мусорный коллапсСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области УФСБ и полиция задержали экстремистов - разбойниковСмотреть фотографии
19:57
Волгоградский «Ротор» возвращается с Кипра не на конеСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде разделят землю на 100 участков и подарят нуждающимсяСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде разбираются с покупкой ФК "Ротор" люксового автомобиля с креплением для детского креслаСмотреть фотографии
16:48
Предприниматели Волгоградской области выбирают онлайн-кредиты СбербанкаСмотреть фотографии
16:26
В Волжском мужчина купил водительские права, чтобы кормить семьюСмотреть фотографии
16:15
Саранча вышла из депрессии: в Волгоградской области вредителям объявили войнуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 