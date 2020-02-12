Общество

«Не могу спать от боли»: онкобольной без гражданства из Волгоградской области – о жизни без лекарств

Общество 12.02.2020 09:56
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12.02.2020 09:56


На 54-летнего Сурена Бакояна из Михайловки Волгоградской области обратили внимание власти региона после выхода публикации на сайте ИА «Высота 102». Как рассказали ИА «Высота 102» родственники мужчины, в настоящее время юристы аппарата уполномоченного по правам человека изучают нюансы проблемы с получением гражданства РФ Сурена и его гражданской супруги Эрикназ. Женщине, которая уже почти два года не могла получить паспорт после его замены, на днях выдали временный документ. «Нам также позвонили из Михайловской больницы, куда раньше не принимали Сурена, предложили пройти бесплатную компьютерную томографию и ФГС у них. Но это известие застало нас уже в Волгограде, куда мы приехали, чтобы пройти обследование в онкоцентре», - рассказала одна из родственниц мужчины Этель. 

Как показало КТ-исследование, у мужчины диагностирована злокачественная опухоль желудка с метастазами в лимфоузлы. Сегодня обследование в онкоцентре продолжилось и через три недели будет получен подтвержденный диагноз, потом онкологи должны определить методы лечения болезни. Все процедуры по установке диагноза родственники Сурена Бакояна оплачивают. Получение бесплатной медицинской помощи пока невозможно из-за отсутствия у больного мужчины российского гражданства.
«Нам звонили из армянской диаспоры, сказали, могут помочь, когда будет окончательный диагноз. Остается только надеяться», - говорят родные. 
Ничего другого не остается и Сурену Бакояну, который, как он признался корреспонденту ИА «Высота 102», устал терпеть постоянную боль. «Ночами я не сплю, пью соду, спазмалгон, колю себе анальгин, чтобы хоть как-то заглушить боль. Почему со мной так поступают? Да, я оступился, совершил ошибку, но я отсидел, вышел условно-досрочно. В России я с начала 90-х годов, всегда жил в Михайловке, занимался бахчами, животноводством. В 1994 году и прописку получил. Так нельзя с людьми, меня загнали в угол. Почему кто-то решил, что мне нельзя дать гражданство России? Меня в петлю загоняют, но я человек и хочу жить», - говорит он.
Сурен Бакоян и его супруга сейчас живут в двух комнатках в доме в Михайловке. «Моя жена 19 лет честно ухаживала за бабушкой, мы ее похоронили в августе прошлого года. Супруга работает в кулинарии, печет пирожки, зарабатывает 400 рублей в день, на это мы и живем. Залезаем в долги, родственники, хорошо, помогают деньгами на обследование. Мы тише воды, ниже травы, ничего не хотим, кроме одного – чтобы нам дали паспорта. Неужели это невозможно?», - спрашивает Сурен. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблеме мужчины  в публикации "Пью соду": в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить".  Сурен Бакоян приехал в Волгоградскую область из Армении в 1992 году. По его словам, в 2007 году он попал в тюрьму за мошенничество, совершенное в Тамбовской области, отсидел семь лет. Как заявляет Сурен Асадович, российский паспорт ему выдали в тюрьме, однако через некоторое время аннулировали. Вот уже шестой год он живет безо всяких документов в статусе лица без гражданства. Последний отказ в получении российского паспорта он обжаловал в четвертом кассационном суде в Краснодаре. Ситуация осложнилась тяжелой болезнью, справляться с которой он пытается самостоятельно. 
 

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