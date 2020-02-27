В плену бездорожья: жители улицы Московской в поселке Волгоградской области живут совсем не по-московски
Общество 27.02.2020 09:50
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27.02.2020 09:50
Так сейчас выглядит одна из улиц районного центра Волгоградской области – Московская - в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, вот уже 4 года они просят местную власть отремонтировать дорогу хоть как-нибудь. Но все это время люди, которым проблематично добраться до собственных домов, получали от чиновников одни обещания. Поэтому до сих пор неделями, а то и месяцами тонут в грязи, особенно после дождя.
"В сентябре прошлого года мы еще раз написали главе городского поселения Юрию Васильевичу Попову. В личной беседе он лично заверил меня в том, что к февралю 2020 года дорогу точно приведут в порядок. Но февраль заканчивается, а ужасающая картина остается", - делится Татьяна Ивановна Шастина.
Примечательно, что на официальном сайте администрации глава Попов рассказывает о том, что "рабочий поселок Средняя Ахтуба — это наша малая родина, часть нашей души. Поэтому она особенно дорога для каждого, кто по-настоящему любит свою землю, кому близка и небезразлична ее судьба"...
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