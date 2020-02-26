«ВЯЗ» в курсе: в пойме реки Царица в Волгограде проектируют аквапарк

Общество 26.02.2020 12:23
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26.02.2020 12:23
Концепция развития поймы реки Царица от Астраханского моста до улицы Глубокоовражная в Волгограде в настоящее время прорабатывается городским центром компетенций "ВЯЗ". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, специалисты этого нового муниципального учреждения, созданного в начале года для разработки концепций благоустройства общественных пространств областного центра, должны будут в течение весны подготовить дизайн-проект обновленной рекреационной зоны.
По словам главного архитектора центра компетенция "ВЯЗ" Дмитрия Селивохина, главная задача - сделать участок поймы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной местом отдыха и досуга горожан всех возрастов. Рассматривается возможность создания здесь различных тематических зон, включая зону активного отдыха, в том числе размещение аквапарка. Одно из предложений – создать на склонах поймы прогулочные террасы и проложить разветвленную сеть пешеходных дорожек. Большое внимание будет уделено озеленению.
В настоящее время команда центра "ВЯЗ" изучает специфику территории: рельеф местности, геологические данные, наличие инженерных коммуникаций, проекты планировки территории. Это необходимо, чтобы учесть все особенности участка при разработке концепции. По окончании работы состоится презентация проекта с широким общественным обсуждением.
Напомним, что пойма реки Царица в настоящее время освоена на участке от Волги до Астраханского моста. Здесь благоустроены сквер у пожарного парохода "Гаситель" и Царицынский парк, где находятся музей "Россия-моя история", открытый каток и трассы для тюбинга.
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