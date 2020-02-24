В Волгограде льготникам грозит блокировка транспортных карт "Волна"

Общество 24.02.2020 10:15
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24.02.2020 10:15
С 1 марта транспортные карты льготников, не подтвержденные справкой о величине доходов, перестанут работать в общественном транспорте Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в случае блокировки гражданам необходимо обратиться в ближайшее отделение МФЦ с действующей справкой, выданной органом соцзащиты и паспортом для активизации проездного билета.
Тем гражданам, кто в течение последних 12 месяцев представили документы, обращаться в МФЦ не нужно - транспортная карта продолжит действовать в обычном режиме.
До введения электронной системы оплаты льготникам приходилось ежемесячно приобретать бумажный проездной билет, предъявляя при этом пакет необходимых бумаг, то сейчас, имея на руках красную транспортную карту, достаточно один раз в год в любом отделении МФЦ предъявить справку о величине среднедушевого дохода.
В начале прошлого года жителям Волгоградской области, имеющим право на льготный проезд, повысили размер предельного среднедушевого дохода для приобретения социальных проездных билетов на все виды транспорта — с 1,5 до 1,7 величины. Это позволило практически в два раза увеличить количество жителей, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта.
При этом требование о ежегодном предъявлении справки о доходах не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов – им достаточно посетить МФЦ один раз в пять лет. На сегодняшний день в Волгограде выдано свыше 65 тысяч транспортных карт «Льготника».
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