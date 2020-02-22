Оградили и забыли: в Волгограде разрушенный колодец все еще ждет коммунальщиков





Коммунальщики явно не торопятся чинить разрушенный колодец ливневой канализации, расположенный рядом с продовольственным магазином и жилыми домами на улице Репина в Краснооктябрьском районе. Почти месяц назад ИА «Высота 102» сообщала о том, что на «черную дыру» с водой, из которой периодически идет пар, никто не обращает внимание . И это несмотря на то, что мимо опасного колодца ежедневно по пути в магазин и обратно проходят сотни людей. Справедливости ради отметим, что на публикацию, которая вышла в конце января текущего года на «Высоте 102», коммунальщики отреагировали оперативно и оградили открытый колодец.





Однако с тех пор прошел почти месяц. Как сообщают местные жители, за это время пластиковые барьеры попадали, а «черная дыра» так и осталась на своем месте.

А так было месяц назад:











