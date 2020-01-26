Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинам

До разрушенного колодца ливневой канализации, находящимся рядом с продовольственным магазином и жилыми домами на улице Репина в Краснооктябрьском районе, судя по всему, никому нет дела. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, «черную дыру» с водой, из которой периодически идет пар, почему-то не огораживают.





Несколько недель на яму равнодушно взирают все, кто идет в магазин за покупками, проезжает мимо на маршрутке, машине или идет пешком. Время идет, а яма становится все больше и больше, что создает явную угрозу не только пешеходам, но и автомобилистам. Местные жители уверяют, что все это время коммунальщиков рядом с опасным колодцем они не видели.







