Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинам

Общество 26.01.2020 15:18
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26.01.2020 15:18
До разрушенного колодца ливневой канализации, находящимся рядом с продовольственным магазином и жилыми домами на улице Репина в Краснооктябрьском районе, судя по всему, никому нет дела. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, «черную дыру» с водой, из которой периодически идет пар, почему-то не огораживают.
Несколько недель на яму равнодушно взирают все, кто идет в магазин за покупками, проезжает мимо на маршрутке, машине или идет пешком. Время идет, а яма становится все больше и больше, что создает явную угрозу не только пешеходам, но и автомобилистам. Местные жители уверяют, что все это время коммунальщиков рядом с опасным колодцем они не видели.
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