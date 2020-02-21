Общество

Жители «проклятой» улицы в Волгограде боятся за жизнь

Общество 21.02.2020 10:31
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21.02.2020 10:31


Жители улицы Гидростроителей не могут добиться устройства пешеходного тротуара  на участке от дома № 2 до дома №29 по улице героев Шипки. Как сообщает ИА «Высота 102», достаточно длинный отрезок дороги в Тракторозаводском районе людям приходится преодолевать прямо по проезжей части. В мэрии жителям ответили, что устройство пешеходной дорожки по улицам героев Шипки и Гидростроителей рабочей документацией ранее не было предусмотрено, а бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по ремонту улично -дорожной сети Волгограда  уже распределены в полном объеме до 2021 года. «В связи с чем, провести устройство пешеходной дорожки на ул. героев Шипки и ул. Гидростроителей , в настоящее время не представляется возможным», - говорится в письме за подписью заместителя руководителя департамента городского хозяйства Виталия Аблиязова.
«Что за «проклятая» улица! Департамент городского хозяйства нам всем отказывает, говорят, что до 22 года на нас нет денег. Хорошо, будем умирать под колесами, вместе с нашими детьми», - горожане всерьез опасаются за свою жизнь и добавляют, что ко всему прочему вынуждены терпеть «нашествие» автобусов под своими окнами. 

«Перед нашим домом, вдоль дороги, а иногда и на парковке дома, устроили себе стоянку автобусы маршрута 95. Ежедневно с 5:30 утра мы вынуждены просыпаться от гула этих древних сараев! 20 метров от дома! Стоят по 3-4 заведенных автобуса и гудят! И это с закрытыми окнами!!! Что будет летом?? Летом мы просто оглохнем от их гула! У них что, нет места отстоя? «Конечная»  95 автобуса совсем в другом месте, пусть там и стоят!!! У нас дети спать не могут и взрослые также! Все семьи почти с детьми!», - жители не могут сдержать возмущения. 

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