В Волжском женщина выпала из трамвая

Происшествия 20.02.2020 10:19
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20.02.2020 10:19
В Волжском 56-летняя женщина упала, когда выходила из трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне около семи утра в тот момент, когда трамвай отъезжал от остановки на улице Горького. Управляла транспортным средством 56-летняя женщина-водитель. Пассажирке пришлось обращаться за помощью в медучреждение.
Фото Алексея Лисняка из группы Трамвай Волжского вконтакте.
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