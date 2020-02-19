Общество

Утро в детском саду: губернатор Волгоградской области проинспектировал строительство

Общество 19.02.2020 10:44
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19.02.2020 10:44


Готовность детского сада на 110 мест в поселке Горная поляна Советского района Волгограда лично проверил сегодня утром губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию, объект одним из первых в области вошел в приоритетный региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».  1 мая новый детский сад должен заработать. Отмечается, что современное  детское учреждение на улице Григория Засекина было возведено всего за год. 
«Советский район динамично развивается, здесь много молодых семей, поэтому востребованность в дошкольных учреждениях очень высокая. Мы не просто построили детский сад в открытом поле, но и решили вопрос транспортной доступности», - отметил губернатор.
В садике размещены шесть групповых помещений, в том числе два на первом этаже с системой «теплый пол» и автоматическими сушилками одежды — для яслей, залы музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медкабинет. Здание оборудовано в соответствии со стандартами «Доступной среды», есть лифт. На прилегающей территории — благоустроенные игровые и спортивные площадки, теневые навесы, качели. За отопление отвечает автономная котельная. На своих местах мебель и игрушки. В настоящее время оформляется лицензия на ведение образовательной деятельности, а затем стартует выдача путевок родителям малышей. 

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