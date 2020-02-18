Экономика 18.02.2020 18:10 Новости компаний
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18.02.2020 18:10 Новости компаний
Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка, теперь для клиентов, получающих зарплату на карту банка, процесс занимает всего 5 минут. В среднем же для одобрения заявки банку требуется 4 часа.
Сегодня 45% клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95% — в течение 24 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации процессов и переходу к онлайн-оформлению ипотеки на сервисе банка «ДомКлик».
Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов при использовании системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и технологии «Сбербанк ID» — единого стандарта идентификации и аутентификации в экосистеме банка. Электронная заявка на ипотеку сформируется автоматически, клиенту останется только проверить свои данные и подтвердить их отправку в банк.
По итогам 2019 года в Поволжском банке Сбербанка было выдано более 56 тысяч кредитов на общую сумму 79 млрд. руб. Почти 11 тысяч кредитов было выдано онлайн с помощью сервиса «ДомКлик».
Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк стремится предоставить своим клиентам максимально удобные и эффективные сервисы. Время в современном мире - один из самых ценных ресурсов, и, сохраняя его для клиентов, банк оказывает услуги высокого уровня, которые очевидно нравятся потребителям. Свидетельство этого - статистика выдачи кредитов. В 2019 году только через сервис «ДомКлик» в Волгоградской области было выдано 1747 кредитов – это составило 20,8 % от общей выдачи жилищных кредитов. Уверен, благодаря сокращению времени на одобрение операции эта цифра в будущем будет только расти».
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
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