Мрак и плесень: детскую библиотеку в Волгограде заливает водой (ВИДЕОШОК)











Жуткое зрелище представляет собой филиал №6 детской библиотеки в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» родители детей, которые приходили сюда за книгами, помещение находится в аварийном состоянии из-за постоянных протечек кровли. «Ремонт крыши не делали, наверное, с самого открытия. Вода постоянно течет по стенам, работники собирают ее в тазики и ведра. Из-за постоянной влажности стены «жрет» черная плесень, а света в библиотеке нет уже несколько недель!», - возмущаются жители района.

По словам родителей, библиотеку, которая является единственной на всю заканальную часть, посещают 3500 человек, здесь же регулярно проводят культурные мероприятия со школьниками и детсадовцами. "О какой культуре можно говорить, когда дети видят этот ужас?", - недоумевают красноармейцы. Сами же сотрудники вынуждены работать и дышать этой "прелестью" целый день. Жители утверждают, что работникам запретили жаловаться на невыносимые условия работы и такие же рекомендации даны активным родителям.



