Мрак и плесень: детскую библиотеку в Волгограде заливает водой (ВИДЕОШОК)

Общество 17.02.2020 10:40
0
17.02.2020 10:40
Жуткое зрелище представляет собой филиал №6 детской библиотеки в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» родители детей, которые приходили сюда за книгами, помещение находится в аварийном состоянии из-за постоянных протечек кровли. «Ремонт крыши не делали, наверное, с самого открытия. Вода постоянно течет по стенам, работники собирают ее в тазики и ведра. Из-за постоянной влажности стены «жрет» черная плесень, а света в библиотеке нет уже несколько недель!», - возмущаются жители района.
По словам родителей, библиотеку, которая является единственной на всю заканальную часть, посещают 3500 человек, здесь же регулярно проводят культурные мероприятия со школьниками и детсадовцами. "О какой культуре можно говорить, когда дети видят этот ужас?", - недоумевают красноармейцы. Сами же сотрудники вынуждены работать и дышать этой "прелестью" целый день. Жители утверждают, что работникам запретили жаловаться на невыносимые условия работы и такие же рекомендации даны активным родителям.
Реклама
В Волгограде страховую компанию заставили выплатить онкобольному инвалиду 1,2 млн рублей17.02.2020 11:20
Общество 17.02.2020 11:20
В Волгоградской области плохого мяса стало больше17.02.2020 11:02
Общество 17.02.2020 11:02
За скандальную рекламу с жуком-навозником и «Родиной-Матерью» выразили сожаление17.02.2020 06:02
Общество 17.02.2020 06:02
«К нам прокуроры и губернаторы не ходят»: торговцы с волгоградского тракторного рынка не готовы переселяться16.02.2020 20:41
Общество 16.02.2020 20:41
Волгоградцы из-за «Концессий теплоснабжения» живут в окружении «окопов»16.02.2020 18:03
Общество 16.02.2020 18:03
«Родина-мать» с грушей в руке и с жуком-навозником по соседству: Волгоград в шоке от рекламы доставки товаров16.02.2020 16:53
Общество 16.02.2020 16:53
Процесс разрушения пошел: новые объекты набережной познали любовь жителей Волгограда16.02.2020 16:07
Общество 16.02.2020 16:07
«Позор и показуха»: история со сносом гаражей на улице Историческая в Волгограде дошла до президента16.02.2020 13:47
Общество 16.02.2020 13:47
Имущества на миллиард: в Волгограде продают два торговых центра беглого экс-депутата Госдумы16.02.2020 12:20
Общество 16.02.2020 12:20
Пенсионный фонд в Волгоградской области «состарил» второклассника16.02.2020 11:20
Общество 16.02.2020 11:20
В Волгоградской области УФАС нещадно штрафует крупные компании за «мерзкую» рекламу16.02.2020 07:41
Общество 16.02.2020 07:41
Надышались весной: в Волжском выставка первоцветов вызвала аншлаг15.02.2020 17:20
Общество 15.02.2020 17:20
В Волгограде почтили память погибших в Афганистане15.02.2020 16:37
Общество 15.02.2020 16:37
«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья15.02.2020 15:40
Общество 15.02.2020 15:40
Готовимся к пробкам: на мост Волжской ГЭС вернулся большой ремонт15.02.2020 13:52
Общество 15.02.2020 13:52
Реклама