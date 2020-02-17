За скандальную рекламу с жуком-навозником и «Родиной-Матерью» выразили сожаление

Общество 17.02.2020 06:02
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17.02.2020 06:02
После публикации на своей странице в Инстаграм скандальной рекламы, в которой использовалось изображение статуи «Родина–Мать зовет!» с фруктом в руке и с жуком–навозником по соседству, СберМаркет удалил пост. Как пояснили ИА «Высота 102» в сервисе доставки товаров, решение об удалении поста принято из-за неоднозначного восприятия созданного коллажа. «Сожалеем, что символ, имеющий непреходящую ценность для всех нас, был невольно использован при визуализации креатива», - отметили в компании.
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