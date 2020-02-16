«Родина-мать» с грушей в руке и с жуком-навозником по соседству: Волгоград в шоке от рекламы доставки товаров
Общество 16.02.2020 16:53
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16.02.2020 16:53
В интернет-пространстве набирает обороты скандал с откровенно оскорбительной визуальной рекламой сервиса доставки товаров. Как сообщает ИА «Высота 102», СберМаркет на своей странице в Инстаграм разместил коллаж,, на котором в руку культовой статуи «Родина-Мать зовет!» вложена то ли груша, то ли еще какой-то фрукт. Изображение монумента, воздвигнутого в честь подвига защитников Сталинграда, соседствует с изображением жука-навозника и жирафов. Многие волгоградцы в сети начали выражать возмущение таким вольным обращением с одним из символов воинской славы России. Напомним, у подножия статуи на Мамаевом кургане похоронены около 40 тысяч советских воинов, павших в Сталинградской битве.
В 2017 году резонанс получила история с участием бывшего главы штаба Алексея Навального в Волгограде. Алексею Волкову предъявили обвинение в реабилитации нацизма - за то, что он разместил в интернете изображение скульптуры «Родина-Мать зовет!» с зелеными лицом и руками. Изначально за публичное осквернение символа воинской славы России суд оштрафовал Волкова на 200 тысяч рублей. Затем Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное Волгоградским областным судом, в связи с истечением срока давности правонарушения.
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