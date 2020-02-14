В Волгоградской области водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с хлебовозкой

Происшествия 14.02.2020 10:10
0
14.02.2020 10:10
Столкновение автомобиля "Яндекс.Такси" с хлебным фургоном произошло в Ленинском районе на трассе "Волгоград-Астрахань". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне на 77 км. автодороги водитель автомобиля "Ниссан Альмера" не выдержал безопасную дистанцию и совершил попутное столкновение с "ГАЗ-232560" (хлебный фургон). От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где некоторое время спустя 35-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной "ВАЗ-21124", совершил на нее наезд.
В результате ДТП водителю автомобиля "Ниссан Альмера" и его 20-летнему пассажиру оказана помощь, от госпитализации они отказались.
Реклама
В Тамбовской области в ДТП с грузовиком сгорели шесть человек в «ГАЗели», следовавшей в Волгоград (ВИДЕО)14.02.2020 15:21
Происшествия 14.02.2020 15:21
Снял скальп шашкой : в Волгограде новый сожитель дамы лихо разобрался с ее бывшим мужем14.02.2020 13:20
Происшествия 14.02.2020 13:20
Под Волгоградом мужчина и женщина заживо сгорели вместе с домом13.02.2020 19:03
Происшествия 13.02.2020 19:03
В Волгоградской области директор фирмы "клюнул" на денежное предложение лжепрокурора13.02.2020 16:12
Происшествия 13.02.2020 16:12
В Волгограде у пенсионерки украли металлический гараж13.02.2020 14:00
Происшествия 13.02.2020 14:00
"Боимся за инструменты": в Волгограде из-за аварии на теплотрассе залило кипятком кабинеты музыкальной школы13.02.2020 11:59
Происшествия 13.02.2020 11:59
В Волгограде в стоявшую машину союза автостраховщиков врезался внедорожник13.02.2020 09:59
Происшествия 13.02.2020 09:59
В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайн12.02.2020 11:29
Происшествия 12.02.2020 11:29
Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской области12.02.2020 10:36
Происшествия 12.02.2020 10:36
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадр11.02.2020 16:06
Происшествия 11.02.2020 16:06
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в Волгограде11.02.2020 11:15
Происшествия 11.02.2020 11:15
Самолет из Азербайджана совершил вынужденную посадку в Волгограде10.02.2020 15:16
Происшествия 10.02.2020 15:16
В Волгоградской области задержали машину браконьеров с трофеем10.02.2020 12:23
Происшествия 10.02.2020 12:23
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в Волгограде10.02.2020 11:43
Происшествия 10.02.2020 11:43
В Волгограде безработный пытался продать кокаин и гашиш за 11 млн рублей10.02.2020 09:15
Происшествия 10.02.2020 09:15
Реклама