В Волгоградской области водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с хлебовозкой





Столкновение автомобиля "Яндекс.Такси" с хлебным фургоном произошло в Ленинском районе на трассе "Волгоград-Астрахань". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне на 77 км. автодороги водитель автомобиля "Ниссан Альмера" не выдержал безопасную дистанцию и совершил попутное столкновение с "ГАЗ-232560" (хлебный фургон). От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где некоторое время спустя 35-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной "ВАЗ-21124", совершил на нее наезд.





В результате ДТП водителю автомобиля "Ниссан Альмера" и его 20-летнему пассажиру оказана помощь, от госпитализации они отказались.



