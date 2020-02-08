В Воронежской области в ДТП с волгоградской фурой погибли трое, ранены жители Украины и Калининграда





На федеральной трассе в результате ДТП с участием грузовика из Волгоградской области погибли три человека, пять получили травмы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по Воронежской области. Трагедия произошла в Верхнемамонском районе.

Ночью на 694 километре автодороги М-4 «Дон» 37-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вита», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем «МАН» под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса, 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а 5 пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, граждане Украины, а также 39-летний житель Калининграда получили телесные повреждения.







