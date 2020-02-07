Общество

В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентов

Общество 07.02.2020 08:18
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07.02.2020 08:18


С начала снегопада на волгоградские дороги нанесено более 2,5 тысяч тонн противогололедных реагентов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В редкие дни, когда в городе выпадал снег, за день на дороги и улицы выгружали в среднем около 850 тонн. В течение минувшей ночи в городе работали порядка 100 единиц спецтехники. Специалисты проводят также  очистку дорог от снежной каши, продолжается сбор и вывоз снега. Так, собрано уже свыше 900 кубометров снега.
Между тем, инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области напоминает, что в соответствии с требованиями Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" обслуживающие и управляющие организации во время снегопада обязаны производить очистку тротуаров с периодичностью каждые 1,5 – 3 часа в зависимости от температуры наружного воздуха. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега должна производиться в ранние, утренние часы с использованием специальной техники. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы. При возникновении скользкости должна производиться обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью.
По информации регионального ЦГМС сегодня в течение дня осадки в Волгограде продолжатся на фоне постепенного понижения температуры.  

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