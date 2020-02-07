В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентов

Общество 07.02.2020 08:18
0
07.02.2020 08:18
С начала снегопада на волгоградские дороги нанесено более 2,5 тысяч тонн противогололедных реагентов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В редкие дни, когда в городе выпадал снег, за день на дороги и улицы выгружали в среднем около 850 тонн. В течение минувшей ночи в городе работали порядка 100 единиц спецтехники. Специалисты проводят также очистку дорог от снежной каши, продолжается сбор и вывоз снега. Так, собрано уже свыше 900 кубометров снега.
Между тем, инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области напоминает, что в соответствии с требованиями Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" обслуживающие и управляющие организации во время снегопада обязаны производить очистку тротуаров с периодичностью каждые 1,5 – 3 часа в зависимости от температуры наружного воздуха. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега должна производиться в ранние, утренние часы с использованием специальной техники. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы. При возникновении скользкости должна производиться обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью.
По информации регионального ЦГМС сегодня в течение дня осадки в Волгограде продолжатся на фоне постепенного понижения температуры.
Реклама
В центре Волгограда благоустроят запущенный сквер с трагичной историей07.02.2020 09:37
Общество 07.02.2020 09:37
Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира Путина07.02.2020 09:26
Общество 07.02.2020 09:26
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопада06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра06.02.2020 16:22
Общество 06.02.2020 16:22
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителей06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 12
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улиц06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХ06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей06.02.2020 13:08
Общество 06.02.2020 13:08
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии 14
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 30
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зона06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 11
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»06.02.2020 08:54
Общество 06.02.2020 08:54
Реклама