В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улиц

Общество 06.02.2020 15:40
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06.02.2020 15:40
В Волжском брошенные на обочине автомобиле создают помехи в уборке улиц от снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, некоторые автолюбители проигнорировали просьбу дорожников не парковать машины на дорогах и не мешать работе дорожной техники. В частности, трудности возникли на улице Карбышева. Из-за припаркованных автомобилей очистить дороги полностью до обочин не удается.
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