В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей

Общество 06.02.2020 12:18
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06.02.2020 12:18
Наибольший уровень безработицы по итогам прошлого года в Волгограде был зафиксирован в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в центре занятости Волгограда, здесь он составил 0,54%. Наименьший уровень отмечен в Красноармейском районе – 0,33%. В Центральном и Ворошиловском районах он чуть выше – 0,36%, в Дзержинском и Советском – 0,42%, в Кировском – 0,43%. В среднем этот показатель составил 0,43% от численности рабочей силы региона.
В прошлом году в центре занятости Волгограда зарегистрировались в поисках работы 12455 человек, признаны безработными 6003 человека. Всего было выплачено пособий по безработице на сумму более 141 миллиона рублей. В 2018 году объем пособий составил 118 миллионов рублей.
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