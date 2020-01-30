До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту Волгограда







Заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 7 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой). Как сообщили ИА «Высота 102» в транспортной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в конце 2017 года один из сотрудников ПАО «Международный аэропорт Волгоград», работавший в должности приемосдатчика багажа, груза и по роду своей деятельности имеющий доступ к багажу пассажиров, прибывающих и убывающих из аэропорта Волгограда, решил создать организованную преступную группу, специализирующуюся на тайных хищениях чужого имущества из багажа пассажиров. С этой целью, начиная с декабря 2017 года по начало июня 2019 им привлечены еще 5 таких же приемосдатчиков багажа, груза – сотрудников ПАО «Международный аэропорт Волгоград», а одним из членов преступной группы в августе 2018 года привлечено стороннее лицо непосредственно для сбыта похищенного имущества.

Согласно замыслу организатора, с целью максимально быстрого совершения преступлений, а также во избежание возможности обнаружения следов хищения собственниками багажа непосредственно после его получения, кражи совершались из неупакованного в полимерную пленку багажа пассажиров. Как правило, добычей становились денежные средства либо ювелирные изделия, которые сбывались в ломбарды на территории Волгограда.В ходе расследования удалось установить причастность ОПГ к 11 фактам таких хищений, в результате чего потерпевшим причинен ущерб на сумму, превышающую 900 000 рублей. Большую часть похищенного удалось изъять, оставшийся ущерб был погашен обвиняемыми, из числа признавших вину и раскаявшихся в содеянном.Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 4 ст. 158 УК РФ за каждое совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.