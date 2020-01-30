Общество

До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту Волгограда

Общество 30.01.2020 20:38
0
30.01.2020 20:38


Заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 7 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой). Как сообщили ИА «Высота 102» в транспортной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в конце 2017 года один из сотрудников ПАО «Международный аэропорт Волгоград», работавший в должности приемосдатчика багажа, груза и по роду своей деятельности имеющий доступ к багажу пассажиров, прибывающих и убывающих из аэропорта Волгограда, решил создать организованную преступную группу, специализирующуюся на тайных хищениях чужого имущества из багажа пассажиров. С этой целью, начиная с декабря 2017 года по начало июня 2019 им привлечены еще 5 таких же приемосдатчиков багажа, груза – сотрудников ПАО «Международный аэропорт Волгоград», а одним из членов преступной группы в августе 2018 года привлечено стороннее лицо непосредственно для сбыта похищенного имущества.
Согласно замыслу организатора, с целью максимально быстрого совершения преступлений, а также во избежание возможности обнаружения следов хищения собственниками багажа непосредственно после его получения, кражи совершались из неупакованного в полимерную пленку багажа пассажиров. Как правило, добычей становились денежные средства либо ювелирные изделия, которые сбывались в ломбарды на территории Волгограда.
В ходе расследования удалось установить причастность ОПГ к 11 фактам таких хищений, в результате чего потерпевшим причинен ущерб на сумму, превышающую 900 000 рублей. Большую часть похищенного удалось изъять, оставшийся ущерб был погашен обвиняемыми, из числа признавших вину и раскаявшихся в содеянном.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.
Санкцией ч. 4 ст. 158 УК РФ за каждое совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
30.01.2020 18:50
Общество 30.01.2020 18:50
Комментарии 1

0
Далее
Общество
30.01.2020 17:38
Общество 30.01.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.01.2020 13:01
Общество 30.01.2020 13:01
Комментарии 7

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:51
Общество 29.01.2020 16:51
Комментарии 2

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:07
Общество 29.01.2020 16:07
Комментарии 3

0
Далее
Общество
29.01.2020 16:05
Общество 29.01.2020 16:05
Комментарии 3

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:48
Общество 29.01.2020 14:48
Комментарии 2

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:14
Общество 29.01.2020 14:14
Комментарии 5

0
Далее
Общество
29.01.2020 14:03
Общество 29.01.2020 14:03
Комментарии 7

0
Далее
Общество
29.01.2020 11:38
Общество 29.01.2020 11:38
Комментарии 8

0
Далее
Общество
29.01.2020 08:39
Общество 29.01.2020 08:39
Комментарии 23

0
Далее
Общество
28.01.2020 17:24
Общество 28.01.2020 17:24
Комментарии 16

0
Далее
Общество
28.01.2020 16:30
Общество 28.01.2020 16:30
Комментарии 15

0
Далее
Общество
28.01.2020 16:21
Общество 28.01.2020 16:21
Комментарии 2

0
Далее
Общество
28.01.2020 11:07
Общество 28.01.2020 11:07
Комментарии 9

0
Далее

Лента новостей

20:38
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
17:38
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентовСмотреть фотографии
17:14
Аннулировать: Волгоградское УФАС признало нарушения в скандальной закупке авто для чиновников обладминистрации Смотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 