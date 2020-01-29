Расследования

В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовца

Расследования 29.01.2020 12:05
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29.01.2020 12:05


В ходе спецоперации наркосбытчик ударил ножом бойца полицейского спецназа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, операция проходила накануне в Ворошиловском районе Волгограда сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД при словой поддержке спецподразделения «Гром». При задержании 25-летнего закладчика последний оказал активное сопротивление и нанес удар ножом бойцу. 31-летний лейтенант полиции получил колото-резаную рану правового предплечья. Наркоделец попытался скрыться, однако был остановлен предупредительными выстрелами из табельного оружия. 
Жизни полицейского ничего не угрожает. СУ СК по факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов проводит проверку. У задержанного во время обысков изъята крупная партия синтетических веществ, подготовленная к сбыту. От прохождения медосвидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ он отказался. Известно, что задержанный являлся одним из членов преступной группы, занимающейся распространением наркотиков на территории Волгограда. Трое его подельников были задержаны ранее и дали признательные показания. 

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