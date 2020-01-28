В Волгоградской области мужчина убил брата одним ударом

Происшествия 28.01.2020 10:20
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28.01.2020 10:20
Арестован 60-летний житель Городищенского района, подозреваемый в убийстве родственника. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, по ходатайству следствия подозреваемый в убийстве взят под стражу до 26 марта текущего года.
По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января братья распивали алкоголь в рабочем поселке Городище. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого фигурант дела взял в руку нож и нанёс им одно ножевое ранение брату в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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