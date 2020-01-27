В Волгограде отрепетировали праздничный салют





Салютные расчеты артиллерии Южного военного округа в Волгограде провели тренировку салюта, который пройдет 2 февраля в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ЮВО, артиллеристы отработали синхронные действия при выполнении выстрелов из двенадцати 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, а также действия расчетов салютных установок 2А85. Всего для организации праздничного салюта привлечено около 100 военнослужащих.

Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивается холостыми выстрелами из орудий времен Великой Отечественной войны. 2 февраля артиллеристы соединения ЮВО произведут на центральной набережной Волгограда 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 500 фейерверков различных типов.



