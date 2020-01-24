Общество

В Волгоградской области ожидают штормовой ветер с дождем и снегом

Общество 24.01.2020 15:30
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24.01.2020 15:30


В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а также дождь со снегом. Непогода накроет также соседние Ростовскую, Астраханскую области, а также Калмыкию. Как сообщили ИА «Высота 102» в Россети-Юг, филиалы организации перешли в режим повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций, связанных с возможным обрывом проводов и повреждением опор линий электропередач для оперативной ликвидации последствий штормового ветра. 

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