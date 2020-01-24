В Волгоградской области ожидают штормовой ветер с дождем и снегом

Общество 24.01.2020 15:30
0
24.01.2020 15:30
В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а также дождь со снегом. Непогода накроет также соседние Ростовскую, Астраханскую области, а также Калмыкию. Как сообщили ИА «Высота 102» в Россети-Юг, филиалы организации перешли в режим повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций, связанных с возможным обрывом проводов и повреждением опор линий электропередач для оперативной ликвидации последствий штормового ветра.
Реклама
А куда коней?: в Волгограде власти решили сравнять с землей конюшни "Соснового бора"24.01.2020 18:09
"Это цинизм!": в Общественной палате России высказались о скандале с квартирой сироты в Волгограде24.01.2020 17:42
«Все нас посылают»: в Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами (ВИДЕО)24.01.2020 13:59
В Волгограде в клинику пластической хирургии пришли судебные приставы за телевизорами24.01.2020 13:45
Врачи подозревают инсульт у "задержанной" на трассе в Волгоградской области обезьяны24.01.2020 12:44
В Волгограде в рекламе самогонных аппаратов спрятали бранное слово24.01.2020 12:04
Поставщик остановок для Волгограда возглавил Совет директоров24.01.2020 10:26
В Волгограде из зарплаты чиновника вычтут 7 тысяч рублей за плохой контроль за УК24.01.2020 10:12
В Волжском УК закрасят на домах «смертельное граффити»24.01.2020 08:46
Львенок маленький, а обезьяна в шоке: волгоградские полицейские передали изъятых у дагестанца животных в надежные руки23.01.2020 21:54
Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армию23.01.2020 16:27
В Волгоградской области назначили госслужащих, ответственных за бедность и долголетие23.01.2020 14:05
Сговор администрации Волгограда и похоронного монополиста признал еще один суд23.01.2020 13:15
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасать23.01.2020 11:54
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособий23.01.2020 11:33
Реклама