Волгоградский облсуд вернул на работу заместителя главы Краснослободска

Общество 25.01.2020 09:15
1
25.01.2020 09:15
Очередной суд проиграл глава городского поселения г. Краснослободска Среднеахтубинского района Владимир Сурков, когда решил проявить усердие и снова "пофантазировать" с желанием уволить своего заместителя даже после вынесения решения о восстановлении его на работе. Однако, по информации волгоградского областного суда, - сообщает ИА "Высота 102", - 22 января текущего года увольнение было признано незаконным, решение о восстановлении на работе, возмещении морального вреда оставлено в силе.
Напомним, об этой ситуации информагентство сообщало в публикации "Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде". Речь шла о замглавы администрациии по социальным вопросам Ларисе Камышановой, от которой без всяких правовых оснований глава города решил избавиться, не остановившись даже перед тем, что человек находился на больничном. Причем районный суд Краснослободска уже указал Суркову на всю абсурдность его стремления борьбы за "чистоту рядов", но это чиновника не остановило. В результате действиями главы города муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в виде дополнительных выплат вынужденного прогула, морального вреда, судебных издержек.
Реклама
В магазинах Волгоградской области отбиваются от недовольных покупателей из-за трезвой субботы25.01.2020 09:28
А куда коней?: в Волгограде власти решили сравнять с землей конюшни "Соснового бора"24.01.2020 18:09
"Это цинизм!": в Общественной палате России высказались о скандале с квартирой сироты в Волгограде24.01.2020 17:42
В Волгоградской области ожидают штормовой ветер с дождем и снегом24.01.2020 15:30
«Все нас посылают»: в Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами (ВИДЕО)24.01.2020 13:59
В Волгограде в клинику пластической хирургии пришли судебные приставы за телевизорами24.01.2020 13:45
Врачи подозревают инсульт у "задержанной" на трассе в Волгоградской области обезьяны24.01.2020 12:44
В Волгограде в рекламе самогонных аппаратов спрятали бранное слово24.01.2020 12:04
Поставщик остановок для Волгограда возглавил Совет директоров24.01.2020 10:26
В Волгограде из зарплаты чиновника вычтут 7 тысяч рублей за плохой контроль УК24.01.2020 10:12
В Волжском УК закрасят на домах «смертельное граффити»24.01.2020 08:46
Львенок маленький, а обезьяна в шоке: волгоградские полицейские передали изъятых у дагестанца животных в надежные руки23.01.2020 21:54
Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армию23.01.2020 16:27
В Волгоградской области назначили госслужащих, ответственных за бедность и долголетие23.01.2020 14:05
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасать23.01.2020 11:54
Реклама