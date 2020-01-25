Общество

Волгоградский облсуд вернул на работу заместителя главы Краснослободска

Общество 25.01.2020 09:15
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25.01.2020 09:15


Очередной суд проиграл глава городского поселения г. Краснослободска Среднеахтубинского района Владимир Сурков,  когда решил проявить усердие и снова "пофантазировать" с желанием  уволить своего заместителя даже после вынесения решения о восстановлении его на работе. Однако, по информации волгоградского областного суда, -  сообщает ИА "Высота 102",  -  22 января текущего года увольнение было признано незаконным, решение о восстановлении на работе, возмещении морального вреда оставлено в силе.
Напомним, об этой ситуации информагентство сообщало в публикации "Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде".  Речь шла о замглавы администрациии по социальным вопросам Ларисе Камышановой,  от которой без всяких правовых оснований глава города решил избавиться, не остановившись даже перед тем, что человек находился на больничном. Причем районный суд Краснослободска уже указал Суркову на всю абсурдность его стремления борьбы за "чистоту рядов", но это чиновника не остановило. В результате действиями главы города муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в виде дополнительных выплат вынужденного прогула, морального вреда, судебных издержек.  

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