"Восстановить на работе, выплатить компенсацию морального вреда". К такому выводу пришел районный суд в отношении замглавы администрациии города Краснослободска по социальным вопросам Ларисы Камышановой, которая была внезапно уволена с должности 23 сентября. Как стало известно ИА "Высота 102", процесс увольнения чиновницы был обставлен не без "театральности". К находившемуся на "больничном" человеку из администрации Краснослободска на дом (!?) прибыла делегация во главе с самим руководителем города — Владимиром Сурковым. Заместителю главы торжественно вручили под роспись трудовую книжку и распоряжение об увольнении.

По мнению мэра Краснослободска и его юриста-специалиста (с дипломом о высшем юридическом образовании) трудовой договор, заключенный с Ларисой Камышановой, был срочным (хотя срока действия не имел) и был ограничен датой прекращения полномочий предыдущего главы администрации, получившего удостоверение 23 сентября 2014 года.

То есть, глава администрации Краснослободска Владимир Сурков и юрист-специалист считали действующими полномочия главы администрации, избранного 14 сентября 2014 года, которые должны были прекратиться, по их мнению, 23 сентября 2019 года. И чиновников совершенно не смущал тот факт, что с октября 2015 года главой администрации является сам Сурков.

Именно эти объяснения были приведены администрацией Краснослободска в судебном заседании, поскольку незаконно уволенный работник обратился в суд с защитой своих трудовых прав с целью восстановления на работе. В суде представитель (защитник) Камышановой Александр Глухов вынужден был попросить представителя администрации прекратить фантазировать и перестать выдумывать оправдания незаконным действиям, поскольку таким нехитрым способом администрация лишилась бы всех работников, принятых предыдущими главами. Также в поддержку требований о восстановлении на работе выступил и прокурор.

В настоящее время в надзорном органе Среднеахтубинского района находится заявление Ларисы Камышановой, по которому можно ожидать проведение проверки и принятие мер прокурорского реагирования в виде протеста на приказ об увольнении и сводного представления в адрес главы администрации по фактам грубейших нарушений трудового права. Между тем сам глава Краснослободска Владимир Сурков, по информации ИА "Высота 102", готовится к повышению по службе.