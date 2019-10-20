Общество

Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде

Общество 20.10.2019 10:45
11506 33
20.10.2019 10:45


"Восстановить на работе, выплатить компенсацию морального вреда". К такому выводу пришел районный суд в отношении замглавы администрациии города Краснослободска по социальным вопросам Ларисы Камышановой, которая была внезапно уволена с должности 23 сентября. Как стало известно ИА "Высота 102", процесс увольнения чиновницы был обставлен не без "театральности". К находившемуся на "больничном" человеку из администрации Краснослободска на дом (!?) прибыла делегация во главе с самим руководителем города  — Владимиром Сурковым. Заместителю главы торжественно вручили под роспись трудовую книжку и распоряжение об увольнении.  
По мнению мэра Краснослободска и его юриста-специалиста (с дипломом о высшем юридическом образовании) трудовой договор, заключенный с  Ларисой  Камышановой,  был срочным (хотя срока действия не имел) и был ограничен датой прекращения полномочий предыдущего главы администрации, получившего удостоверение 23 сентября 2014 года.
То есть, глава администрации Краснослободска Владимир Сурков и юрист-специалист считали действующими полномочия главы администрации, избранного 14 сентября 2014 года, которые должны были прекратиться, по их мнению, 23 сентября 2019 года. И чиновников совершенно не смущал тот факт, что с октября 2015 года главой администрации является сам Сурков. 
Именно эти объяснения были приведены администрацией Краснослободска в судебном заседании, поскольку незаконно уволенный работник обратился в суд с защитой своих трудовых прав с целью восстановления на работе. В суде представитель (защитник) Камышановой   Александр  Глухов вынужден был попросить представителя администрации прекратить фантазировать и перестать выдумывать оправдания незаконным действиям, поскольку таким нехитрым способом администрация лишилась бы всех работников, принятых предыдущими главами. Также в поддержку требований о восстановлении на работе выступил и прокурор. 
В настоящее время в надзорном органе Среднеахтубинского района находится заявление Ларисы Камышановой, по которому можно ожидать проведение проверки и принятие мер прокурорского реагирования в виде протеста на приказ об увольнении и сводного представления в адрес главы администрации по фактам грубейших нарушений трудового права. Между тем сам глава Краснослободска Владимир Сурков, по информации ИА "Высота 102", готовится к повышению по службе.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
32270 10
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротства
22.09.2019 09:20
27373 0
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
29812 40
Общество
20.10.2019 15:18
Общество 20.10.2019 15:18
140 1 Обсудить

0
Далее
Общество
20.10.2019 13:36
Общество 20.10.2019 13:36
5070 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2019 14:01
Общество 19.10.2019 14:01
5639 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2019 10:46
Общество 19.10.2019 10:46
3104 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2019 08:38
Общество 19.10.2019 08:38
4196 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 17:01
Общество 18.10.2019 17:01
14369 17 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 14:42
Общество 18.10.2019 14:42
5430 5 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 14:06
Общество 18.10.2019 14:06
4444 10 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 11:43
Общество 18.10.2019 11:43
711 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 10:06
Общество 18.10.2019 10:06
822 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.10.2019 18:07
Общество 17.10.2019 18:07
1065 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.10.2019 12:44
Общество 17.10.2019 12:44
2457 2 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 14:00
Общество 16.10.2019 14:00
11176 30 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 13:05
Общество 16.10.2019 13:05
13249 5 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 11:52
Общество 16.10.2019 11:52
8471 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:18
В Волгограде на остров Сарпинский отправится резервный теплоходСмотреть фотографии
15:09
Все запущено: Волгоград хронически погряз в свалкахСмотреть фотографии
13:36
В центре Волгограда из цирка "сбежали" на прогулку слониха со слоненком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Задушенную сотрудницу детского сада в Волгограде нашли в оврагеСмотреть фотографии
10:45
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в судеСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде с ножом промышлял сборщик урожая из Московской областиСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде мошенник в черном напустил туману и бесплатно заполучил 8-й IPhoneСмотреть фотографии
07:53
«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмыСмотреть фотографии
21:57
В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убыткиСмотреть фотографии
19:56
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с неудобным соперником в АрмавиреСмотреть фотографии
17:01
«Погорел на кафе»: бывшему главному архитектору Волгограда и Волжского предъявили обвинение Смотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области москвичи разводили птицу припрятав 23 долговых миллионаСмотреть фотографии
15:58
Три трупа найдены после пожара на Аграрной в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:22
Во время экскурсии в Волгограде пропал сирота из КамышинаСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде студента-первокурсника ограбили ночью в лифтеСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде разгорелся судебный спор из-за двери в историческом зданииСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде подростки набросились на обладательницу 6-го IPhoneСмотреть фотографии
11:26
В любимый вид спорта Владимира Путина вовлекут еще 1000 школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде рядом с местом взрыва жилого дома появится скейт-паркСмотреть фотографии
08:38
На утреннюю Волгу в Волгограде «упали» небесные облакаСмотреть фотографии
08:08
Под Волгоградом сельские чиновники под нажимом прокуроров легализовали ГТССмотреть фотографии
17:39
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителяСмотреть фотографии
17:13
На проспекте Ленина в Волгограде легковушка снесла металлическое ограждениеСмотреть фотографии
17:01
«Осень, ты меня волнуешь»: главные героини бабьего лета в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:51
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режимаСмотреть фотографии
16:20
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатораСмотреть фотографии
15:58
Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человекаСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмомСмотреть фотографии
14:06
Ушел в офлайн: строительство Александро-Невского собора в Волгограде больше не транслируютСмотреть фотографии
13:46
Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемогоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 